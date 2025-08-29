Путин выразил соболезнования близким композитора Щедрина

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким композитора Родиона Щедрина, который скончался в ночь на 29 августа. Телеграмму главы государства опубликовала пресс-служба Кремля.

Российский лидер назвал смерть музыканта тяжелой и невосполнимой потерей для отечественной и мировой культуры, а его самого — выдающимся композитором, талантливым новатором и творцом.

«Он беззаветно, подвижнически служил своему призванию, щедро дарил людям радость встречи с настоящим искусством», — написал Путин.

Щедрин умер в клинике в Мюнхене от обострившихся заболеваний. По завещанию музыканта его тело кремируют, прах соединят с прахом его супруги, балерины Майи Плисецкой, и развеют над Россией.