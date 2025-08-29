Прах Щедрина и Плисецкой развеют над Россией

Прах композитора Родиона Щедрина по завещанию соединят с прахом его жены — балерины Майи Плисецкой — и развеют над Россией. Об этом сообщил ТАСС генеральный секретарь Международного фонда их имени Леонид Пелешев.

«Когда это произойдет, еще неизвестно», — добавил он.

Щедрин умер в ночь на 29 августа в клинике в Мюнхене, где лечился от обострившихся заболеваний. Ему было 92 года. Соболезнования из-за смерти композитора выразили в Большом и Мариинском театрах.

Всего маэстро создал более 80 произведений, в том числе всемирно известные оперы и балеты.

Плисецкая умерла 2 мая 2015 года на 90-м году жизни из-за обширного инфаркта. Детей у знаменитых супругов не было.