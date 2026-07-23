Прощание с актером Дмитрием Поднозовым пройдет 25 июля в театре «Особняк»

Прощание с российским актером, руководителем петербургского драматического театра «Особняк» Дмитрием Поднозовым пройдет 25 июля в театре. Об этом сообщил ТАСС .

Церемония прощания пройдет с 10:00 до 14:00, сообщили агентству в окружении артиста.

Поднозов скончался 20 июля из-за онкологического заболевания. В декабре актеру диагностировали рак легких с метастазами в мозг. Артисту было 64 года. Дмитрия Поднозова кремируют, сообщил его сын.

Дмитрий Поднозов в 1989 году стал одним из основателей театра «Особняк» и до своей смерти оставался его художественным руководителем. Также он снимался в фильмах и сериалах. Среди его работ — роли в «Караморе», «Торгсине», «Тайнах следствия», «Мажоре» и других картинах, которых было более 150.