Умер актер сериалов «Мажор» и «Тайны следствия» Дмитрий Поднозов

Актер и художественный руководитель театра «Особняк» Дмитрий Поднозов скончался на 65-м году жизни. Об этом сообщили его коллеги в соцсети Вконтакте .

«Все мы знаем, что он был выдающимся артистом. А еще он был по-настоящему большим человеком. Человеком, которого всегда можно попросить о помощи, на которого можно опереться. Человеком, который до последнего вел театр и нас всех за собой», — написали в сообщении.

Поднозов в 1989 году стал одним из основателей театра «Особняк» и до своей смерти оставался его художественным руководителем. Спектакли с его участием получили несколько международных премий.

С начала 2000-х актер совмещал сцену со съемками в фильмах и сериалах. Среди его работ — роли в «Караморе», «Торгсине», «Тайнах следствия», «Мажоре» и других картинах, которых было более 150.

В последние полгода Поднозов боролся с раком легких. О дате и времени прощания его коллеги сообщат позже.