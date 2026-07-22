Тело основателя и художественного руководителя петербургского театра «Особняк», актера Дмитрия Поднозова, кремируют. Об этом ТАСС сообщил его сын.

«Точно будет кремация. Сейчас решаем организационные вопросы», — отметил мужчина.

О смерти Поднозова на 65-м году жизни стало известно 21 июля. В декабре артисту диагностировали рак легких с метастазами в мозг.

С начала 2000-х Поднозов совмещал сцену со съемками в сериалах и фильмах. Среди его работ — роли в «Мажоре», «Тайнах следствия», «Торгсине», «Караморе» и других. Всего в его послужном списке более 150 картин.

Спектакли с участием актера в рамках «Особняка» получили несколько международных премий.

Ранее в 34 года скончался актер Иван Кушнерук, который стал известен большому кругу зрителей благодаря ролям в сериалах «Постучись в мою дверь» и «Мухтар. Новый след».