«Прощай». Россияне затравили связанных с Пи Дидди звезд

После того, как Пи Дидди попал за решетку, от него и участвовавших в его вечеринках звезд отвернулись не только друзья, но и поклонники. Россияне засыпали страницы Бейонсе и Уилла Смитта в соцсетях вопросами о скандале.

«Прощай, и слава богу, что не попаду на твой концерт и не буду слушать твои песни», — написала под постом Бейонсе одна из интернет-пользовательниц.

Еще одна девушка призналась, что уже удалила все песни певицы, так как теперь не сможет их слушать. Другие пользователи в штуку интересовались, участвовали ли в вечеринках Пи Дидди российский актер Никита Кологривый и рэпер Тимати, и гадали, не попадет ли Бейонсе в тюрьму.