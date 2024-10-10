«Прощай». Россияне затравили связанных с Пи Дидди звезд
Российские поклонники из-за Пи Дидди атаковали соцсети Бейонсе и Уилла Смитта
После того, как Пи Дидди попал за решетку, от него и участвовавших в его вечеринках звезд отвернулись не только друзья, но и поклонники. Россияне засыпали страницы Бейонсе и Уилла Смитта в соцсетях вопросами о скандале.
«Прощай, и слава богу, что не попаду на твой концерт и не буду слушать твои песни», — написала под постом Бейонсе одна из интернет-пользовательниц.
Еще одна девушка призналась, что уже удалила все песни певицы, так как теперь не сможет их слушать. Другие пользователи в штуку интересовались, участвовали ли в вечеринках Пи Дидди российский актер Никита Кологривый и рэпер Тимати, и гадали, не попадет ли Бейонсе в тюрьму.
Уилл Смитт скрыл комментарии, но российские поклонники успели упрекнуть его в причастности к скандалу. Одни спросили, как он мог участвовать в вечеринках, другие отказались пускать его в Иркутск или посоветовали покаяться в духе Филиппа Киркорова — надеть черный свитер и сказать, что вошел не в ту дверь.
Полиция задержала Пи Дидди 16 сентября по обвинению в торговле людьми и сексуальном насилии. Попав в Бруклинский центр заключения, он устроил голодовку.