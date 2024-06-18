«Пропала с горизонта». «Ветераны России» попросили проверить Ротару и изъять ее особняк

«Ветераны России» предложили проверить певицу Ротару и изъять ее особняк в Ялте

Движение «Ветераны России» направило генпрокурору Игорю Краснову официальное обращение с просьбой изъять особняк певицы Софии Ротару и проверить ее деятельность на предмет поддержки и финансирования ВСУ. Председатель организации Ильдар Резяпов в беседе с 360.ru заявил о необходимости выяснить, на каком основании было приобретено имущество, изъять и национализировать его.

«В первую очередь мы предусматриваем этот вариант для санатория и реабилитации эсвэошников. Мы считаем, что на южном побережье надо больше расширять возможность реабилитации наших ребят после боевых действий» — заявил Резяпов.

Он подчеркнул, что вопрос изъятия недвижимости необходимо решать в правовом поле.

«Она всю жизнь прожила в России, в СССР. В последнее время вообще пропала с горизонта. Соответственно, мы решили напомнить силовым структурам о необходимости провести проверку», — добавил общественник.

По его словам, бывшая больница Роффе, построенная в XIX веке в Ялте, оказалась во владении артистки еще в декабре 1996 года всего за 1000 гривен. Ранее здание принадлежало горсовету, но было продано на товарной бирже.

«Оно является национальным культурным достоянием. Можно ли было его выставлять и продавать на тот период? Тем более сейчас она за это здание просит баснословные деньги», — сказал Резяпов.

Он отметил, что объект сейчас не функционирует и закрыт. На здании висят замки, за ним присматривает управляющая компания.

В Ялте Ротару возвела бутик-отель «Вилла София». Сейчас его стоимость оценивается в два миллиарда рублей.