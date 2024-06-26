«Стала антипатриотичной». Экс-гитарист Пугачевой объяснил отношение Ротару к России

Певица София Ротару после потери своего супруга музыканта Анатолия Евдокименко пересмотрела свое отношение к России. Таким мнением поделился с NEWS.ru гитарист Аллы Пугачевой Александр Левшин.

«Она была очень патриотически настроенной к СССР. А когда на Украине все началось, она вдруг стала антипатриотичной. Пусть она в себе разберется. Мне кажется, она изменилась после смерти мужа», — сказал он.

Музыкант напомнил, что Ротару раньше Примадонны начала исполнять комсомольские песни. Однако времена меняются и каждый для себя выбирает собственный путь, отметил Левшин.

Ранее движение «Ветераны России» попросило генпрокурору изъять особняк Ротару и проверить ее на спонсирование ВСУ. Председатель организации Ильдар Резяпов заявил, что необходимо установить, на каком основании певица купила имущество.