«Прокусила руку до крови». На актрису Кристину Цветкову напали в фитнес-клубе

На актрису Кристину Цветкову напала посетительница фитнес-клуба из-за музыки и видео. В беседе с 360.ru артистка рассказала, что в женской раздевалке нападавшая избила ее палкой для обуви, укусила за руку и таскала за волосы.

«Напала женщина. Прямо в раздевалке женской. У меня заиграла музыка на телефоне, просто музыка. Ей это не понравилось. Она сделала мне замечание в грубой форме. Я спросила: „Я вам мешаю?“ Она начала хамить», — заявила Цветкова.

Женщина схватилась за ложку для обуви и принялась бить актрису. В тот момент она переодевалась и была без одежды.

«Потом она меня схватила за волосы, укусила, прокусила руку до крови», — заявила собеседница 360.ru.

После этого сотрудники фитнес-клуба попытались вызвать охрану, но в клубе ее не оказалась. Потерпевшая попросила позвонить в полицию, но ей отказали. В итоге Цветкова сама обратилась к правоохранителям, заявление приняли.

«Мне очень больно и плохо от несправедливости, что человек может напасть на человека. Просто за то, что заиграла музыка», — пожаловалась актриса.

Она отметила, что поклонники в соцсетях поддержали ее. Сейчас звезда намерена добиться наказания для буйной женщины.

