Солист Мариинки напал на журналистов

Солист петербургского Мариинского театра Григор Вернер набросился на журналистов, которые хотели взять у него интервью. Об этом сообщил 78.ru.
Съемочная группа собиралась взять у артиста комментарий, но тот неожиданно начал кричать и бросаться на машину. В результате Вернер разбил лобовое стекло автомобиля.
Певец не в первый раз ведет себя агрессивно. В июне артист пригрозил таксисту пистолетом, после чего напал на охранника Театра на Литейном, требуя встречи с бывшей девушкой-актрисой.
Ранее неадекватный мужчина с бензопилой набросился на прохожего в Дзержинске. В результате нападения пострадавший получил рваные травмы кисти. Дебошира задержали и доставили в полицейский участок. Им оказался 36-летний местный житель.
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