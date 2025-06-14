Солист Мариинки напал на журналистов

Солист Мариинского театра Вернер набросился на репортеров 78.ru

Фото: РИА «Новости»

Солист петербургского Мариинского театра Григор Вернер набросился на журналистов, которые хотели взять у него интервью. Об этом сообщил 78.ru.

Съемочная группа собиралась взять у артиста комментарий, но тот неожиданно начал кричать и бросаться на машину. В результате Вернер разбил лобовое стекло автомобиля.

Певец не в первый раз ведет себя агрессивно. В июне артист пригрозил таксисту пистолетом, после чего напал на охранника Театра на Литейном, требуя встречи с бывшей девушкой-актрисой.

Ранее неадекватный мужчина с бензопилой набросился на прохожего в Дзержинске. В результате нападения пострадавший получил рваные травмы кисти. Дебошира задержали и доставили в полицейский участок. Им оказался 36-летний местный житель.

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