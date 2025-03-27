Прокуратура запросила срок для Депардье

Французская прокуратура запросила для актера Жерара Депардье условный срок по делу о домогательствах. Об этом сообщил телеканал France24 .

Депардье грозит 18 месяцев лишения свободы условно, а также штраф в 20 тысяч евро. Кроме того, государственное обвинение потребовало обязать актера пройти принудительное психологическое лечение и внести его в реестр лиц, совершивших сексуальные преступления.

Депардье заподозрили в насилии над двумя женщинами в 2021 году во время съемок картины «Зеленые ставни».

Сам 76-летний актер на слушаниях в парижском суде отрицал обвинения, но признал, что случайно схватил одну из пострадавших за бедра.

Обвинения в адрес актера выдвинули 53-летняя художник-постановщик фильма «Зеленые ставни» Амели и 33-летняя помощница режиссера Сара.