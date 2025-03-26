«У меня русская натура». Жерар Депардье объяснился в суде по делу о сексуальном насилии

Депардье заявил о своей «русской натуре» на суде по делу о домогательствах

Актер Жерар Депардье, обвиняемый в сексуальном насилии, дал показания во время первого судебного заседания в Париже. Выступая на процессе он заявил, что действительно мог вести себя грубо, но отрицает факты насилия, сообщил телеканал France 24 .

Легенда французского кинематографа признал, что вульгарно разговаривал с коллегами на съемочной площадке и однажды случайно схватил одну из предполагаемых пострадавших за бедра. Хамское поведение он объяснил своей «русской натурой».

«Мне всегда говорили, что у меня „русская“ натура; не знаю, в чем дело — в пьянстве или в вульгарности», — сказал он.

Обвинения в адрес актера выдвинули 33-летняя помощница режиссера Сара и 53-летняя художник-постановщик фильма «Зеленые ставни» Амели.

Женщины заявили, что депардье во время съемочного процесса домогался их, делал скабрезные замечания и вел себя достаточно резко. Один из эпизодов произошел на съемках кинокартины в 2014 году, второй — в 2021-м.

Если 76-летнего актера признают виновным, ему грозит до пяти лет колонии и штраф в размере 75 тысяч евро.