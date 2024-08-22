Депардье призвали отправить под суд по делу об изнасиловании

BFMTV: в Париже потребовали привлечь Депардье к суду по делу об изнасиловании

В Париже прокуратура потребовала судить французского актера Жерара Депардье. Он проходит по делу о домогательствах и сексуальном насилии, сообщил телеканал BFMTV .

По данным издания, 14 августа прокурор подписал окончательное обвинительное заключение, в котором затребовал, чтобы Депардье привезли в суд для рассмотрения дела об изнасиловании.

В конце апреля Депардье арестовали, но быстро отпустили из-под стражи. Женщины обвинили артиста в сексуальном насилии. Предположительно, актер домогался их на съемочных площадках.

Первой на Депардье подала иск в суд актриса и танцовщица Шарлотта Арну. Она сообщила, что артист дважды приставал к ней у себя дома, когда они репетировали.