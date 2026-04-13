Прокуратура согласилась с приговором бывшему мужу блогера Лерчек

Гособвинение не возражает против приговора Артему Чекалину — бывшему супругу блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), которого суд признал виновным по делу о незаконных операциях с доходами от фитнес-марафонов. Об этом сообщил ТАСС .

Как сообщила прокурор Светлана Тарасова, сторона обвинения согласна с решением суда, в соответствии с которым Чекалин получил семь лет лишения свободы и его взяли под стражу прямо в зале заседания. При этом вопрос о возможном обжаловании решат позже — после изучения полного текста приговора.

Ранее Гагаринский суд Москвы установил, что Чекалин проводил незаконные валютные операции на сумму свыше 250 миллионов рублей, полученных от реализации онлайн-марафонов. Помимо срока в колонии, ему назначили штраф в размере 194,5 миллиона рублей.

Сам Чекалин перед заседанием говорил журналистам, что идет на приговор с тяжелым сердцем,, но чистой совестью, и не считает себя виновным.