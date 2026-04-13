Сказал детям, что может не вернуться: бывшему мужу Лерчек вынесут приговор

Артем Чекалин заявил, что идет на суд с тяжелым сердцем, но чистой совестью

Блогер и предприниматель Артем Чекалин прибыл в Гагаринский суд Москвы, где ему вынесут приговор по делу о незаконном выводе денег за рубеж. Об этом сообщил корреспондент 360.ru.

«Иду сегодня с тяжелым сердцем. В выходные пришлось сказать детям, что, возможно, я сегодня не вернусь домой», — рассказал он журналистам.

Чекалин добавил, что у его бывшей жены — Лерчек — завтра очередной курс химиотерапии. В то же время блогер назвал себя невиновным в том, что ему инкриминировали.

Ранее он рассказывал, что их общие дети знают о болезни матери и что вся семья и друзья сплотились, чтобы пережить тяжелый период. Рак диагностировали Чекалиной после того, как она родила сына от нынешнего возлюбленного — аргентинского танцора Луиса Сквиччиарини.