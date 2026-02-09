Прокуратура потребовала возбудить дело против Семена Слепакова

Слепакова обвинили в уклонении от исполнения обязанностей иноагента

Столичная прокуратура потребовала завести против комика Семена Слепакова* уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

По данным прокуратуры, в течение года Слепакова* дважды привлекли к административной ответственности за нарушение деятельности иноагента. С октября 2025-го артист продолжил распространять в соцсетях материалы без указания об этом статусе.

«Результаты рассмотрения на контроле в прокуратуре Москвы», — добавили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что тур Слепакова* по Северной Америке из восьми концертов провалился в продажах. Например, на первое выступление в Чикаго 17 марта поклонники купили менее 25% билетов.

Также СМИ сообщали, что комик нашел способ зарабатывать на вкладах в российских банках.

*Признан в России иностранным агентом.