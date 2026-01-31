Тур Слепакова по США и Канаде не вызвал ажиотажа

Слепаков за три месяца продал менее 50% билетов на тур по Америке

За три месяца на предстоящие концерты комика Семена Слепакова* в рамках тура по США и Канаде купили менее половины билетов. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Некоторые залы теперь продают только партер в связи с невысокой загрузкой, отказавшись от выпуска билетов на балконы.

Слепаков* объявил о предстоящем туре в начале ноябре 2025 года. Первый концерт состоится 17 марта в Чикаго, и на сегодняшний день на это выступление купили менее четверти билетов.

Всего в туре комик даст восемь концертов в крупных городах, среди которых Лос-Анджелес, Майами, Нью-Йорк и Торонто. На большинство выступлений по-прежнему реализовано меньше половины билетов.

Ранее Слепаков* обжаловал свой первый иноагентский штраф в 30 тысяч рублей. Суд наказал артиста за посты в телеграм-канале без маркировки.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.