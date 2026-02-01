Уехавший в Израиль иноагент Слепаков нашел способ заработать в России

Shot: комик Слепаков получил два миллиона рублей со вкладов в российских банках

Переехавший в Израиль комик Семен Слепаков* заработал на вкладах в российских банках два миллиона рублей. Об этом сообщил телеграм-канал Shot .

По данным авторов, депозиты артист открыл уже после выезда из страны, положив туда 25,7 миллиона рублей. За три года на счета накапали проценты на два миллиона.

Это неплохой доход, если учитывать, что билеты на концерты комика в США и Канаде раскупают плохо.

По данным РИА «Новости», некоторые площадки из-за низкого спроса отказались от продажи проходок на балконы и ограничились только партером.

Всего Слепаков* в ходе тура по Северной Америке даст восемь концертов, первый из которых пройдет в Чикаго 17 марта. На это выступление зрители выкупили менее 25% билетов.

*Признан в России иностранным агентом.