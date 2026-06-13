Онкобольную блогершу Лерчек заметили в Гостином дворе на выставке

Фестиваль проходит в Гостином дворе с 11 по 14 июня. Лерчек для похода на мероприятие надела красное мини-платье в горошек с открытыми руками и обувь на невысоком каблуке. Из-за химиотерапии блогерше пришлось использовать парик, но на кадрах она выглядит активной и собранной.

Чекалина отказалась от комментариев, но сообщила, что пришла на фестиваль, чтобы поддержать знакомого — Гошу Камаева. Блогерша общалась с присутствующими и позировала для фотографий.

Лерчек продолжает лечение, после рождения четвертого ребенка ей диагностировали рак желудка в четвертой стадии с метастазами в легких. В начале июня родной брат Чекалиной показал видео с блогером после шестого сеанса химиотерапии. Лерчек старалась сохранять позитивный настрой, улыбалась и шутила.