Прокуратура обжаловала приговор фигурантам дела об афере с квартирой Долиной

Прокуратура внесла апелляционное представление на приговор фигурантам дела о мошенничестве с квартирой певицы Ларисы Долиной. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Документ зарегистрировали 8 декабря 2025 года в Балашихинском городском суде Московской области. Содержание представления не раскрывается.

По данным судебных документов, ранее Долина заявляла, что участвовала в сделке, будучи убежденной, что помогает правоохранительным органам в рамках «спецоперации» по задержанию преступников. Кроме того, певица утверждала в иске, что покупательница квартиры Полина Лурье проявила недостаток осмотрительности и осторожности.

По версии следствия, летом 2024 года Долина продала квартиру в центре Москвы под давлением телефонных мошенников и передала им деньги. Широкую известность история получила как пример «эффекта Долиной» — серии решений, когда суды возвращают жилье прежним владельцам, а добросовестные покупатели остаются и без квартиры, и без денег.