Долина считала себя участницей «спецоперации» во время квартирной сделки

Известная певица Лариса Долина считала, что участвует в «спецоперации» по выявлению и поимке преступников, когда продавала свою квартиру. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«При совершении указанных сделок истинного намерения и выраженной воли на отчуждение квартиры не было, она действовала под влиянием посторонних лиц, убедивших ее, что она сотрудничает с правоохранительными органами, участвует в „спецоперации“ по выявлению и задержанию преступников» — так излагают позицию артистки в судебных документах.

Кроме того, Долина утверждала в иске, что покупательница квартиры Полина Лурье проявила недостаток осмотрительности и осторожности. Она не учла все важные обстоятельства сделки, которые явно указывали на возможное искажение воли истца.

Адвокат Лурье Светлана Свириденко заявила, что доводы истца не подтвердились в судебном решении. Лурье не сомневалась во вменяемости Долиной. Она отметила, что артистка ведет педагогическую деятельность и должна ежегодно проходить обследование у психиатра.

В конце марта 2025 года Хамовнический суд Москвы признал обоснованными требования Ларисы Долиной к Полине Лурье и отменил сделку по продаже ее квартиры.

Ранее Долина решила подробно рассказать, как ее обманули мошенники, и столкнулась с новой волной критики. Обращение певицы к покупательнице ее квартиры Лурье многие сочли циничным. Обещание вернуть все деньги, которых у нее нет, показалось им смешным.

После скандала на российском рынке недвижимости появился «эффект Долиной».