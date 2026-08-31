«Происходило абсолютно все». Футболист Лопес признался, что посещал интимные вечеринки в России

Футболист Лопес: на интимных вечеринках в России происходило абсолютно все

Бывший аргентинский футболист Макси Лопес рассказал об интимных вечеринках, которые посещал во время выступлений в России. Об этом сообщило издание La Voz del Interior .

Спортсмен заявил, что познакомился с организатором таких мероприятий через общего приятеля. Лопес описал вечеринки как непредсказуемые и непривычные для себя. По его словам, на них происходило абсолютно все, что только можно представить.

Футболист утверждал, что среди гостей были профессиональные секс-работницы, а программу составляли с учетом интересов мужчин и женщин. При этом общение осложнял языковой барьер, было трудно понимать окружающих и поддерживать разговоры.

В России аргентинец выступал с 2007 по 2009 год в составе футбольного клуба «Москва». За карьеру он также играл за «Ривер Плейт», «Барселону» и «Милан».

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