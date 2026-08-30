Оливковое масло довело до «абьюза». Что произошло между Холанном и его девушкой
Эрлинг Холанн привык получать карточки от футбольных арбитров, но теперь «красную» нападающему «Манчестер Сити» попытались показать в Сети. Старый ролик, в котором футболист готовит ужин вместе с возлюбленной Изабель Йохансен, неожиданно стал поводом для разговоров об абьюзе и нарциссизме. Что на самом деле происходит в кадре и что известно об отношениях одной из самых заметных пар футбольного мира — разбирался 360.ru.
Как Холанн готовил стейки и попал в «абьюзеры»
Поводом для обсуждения стал ролик, который Холанн опубликовал на своем YouTube-канале еще в октябре 2025 года. В почти получасовом видео нападающий «Манчестер Сити» показал один из своих обычных дней: утренние процедуры, тренировки и восстановление, поездку за продуктами, а затем приготовление ужина вместе с возлюбленной Изабель Йохансен.
Именно сцена на кухне спустя почти год неожиданно получила новую жизнь в соцсетях. Пока Холанн занимался мясом для ужина, Йохансен готовила салат. Футболист обратил внимание на количество оливкового масла, которое использовала девушка, и с улыбкой прокомментировал ее действия.
Издание Super обратило внимание на этот эпизод и написало, что после совместного видео отношения пары якобы вызвали вопросы у «психологического сообщества». В публикации утверждалось, что из-за насмешек над кулинарными навыками возлюбленной футболиста начали относить к категории нарциссов и абьюзеров. Там же говорилось о пользователях, которые, напротив, защищали Холанна и считали увиденное обычными семейными подколами.
Сам ролик дает значительно больше контекста. Холанн и Йохансен общаются непринужденно, вместе готовят и рассказывают о своей жизни. Например, футболист вспоминает, что с 16 лет жил самостоятельно и поэтому научился готовить. В разговоре пара касается и своего общего футбольного прошлого.
От футбольной академии до рождения сына
История отношений Холанна и Йохансен началась задолго до мировой славы футболиста. Они выросли в норвежском Брюне и оба занимались футболом. По данным People встречаться они начали примерно в 2021 году.
Причем первый шаг, по словам самого Холанна, сделала Изабель — она написала будущему бойфренду. Забавно, что воспоминания пары о детстве различаются: Йохансен помнит встречи с ним, тогда как сам футболист признался, что практически их не запомнил. Девушка в том самом домашнем влоге назвала их последующую встречу «судьбой».
Изабель тоже играла в футбол. Она рассказывала, что не отличалась выдающимися способностями, зато была быстрой, а по игре до сих пор скучает. Общий спортивный опыт, по словам Холанна, помогает им понимать друг друга.
В декабре 2024 года у пары родился сын. Позднее нападающий рассказывал Associated Press, что отцовство даже помогло ему в футболе: дома он стал гораздо легче отключаться от мыслей о работе и полноценно отдыхать.
В свободное время жизнь звездного футболиста выглядит значительно прозаичнее, чем можно предположить. Холанн рассказывал, что они с Изабель готовят дома и вместе играют в Minecraft, где строят дома. А приезжая в родной Брюне, могут просто заказать кебаб.
Изабель не хочет превращать отношения в реалити-шоу
Йохансен при этом довольно осторожно относится к публичности. В интервью норвежскому журналу KK она признавалась, что ощущает давление из-за популярности социальных сетей и необходимости делиться личной жизнью.
Девушка объяснила, что ей приходится самостоятельно определять границы публичности: с одной стороны, она хочет позволить аудитории лучше узнать ее, с другой — считает защиту семьи приоритетом.
Причем свежие совместные видео показывают, что подшучивать друг над другом для пары вполне привычно. Когда в августе 2026 года Холанн решил полностью состричь свои знаменитые длинные волосы, уже Изабель не скрывала эмоций.
Сначала девушка заявила, что готова расплакаться, а увидев результат, назвала бойфренда «милым». Холанн переспросил: «Милым?» — после чего Изабель быстро исправилась и сказала, что он выглядит круто. Затем она пошутила, что утром может проснуться и не узнать лежащего рядом мужчину.
Таким образом, эпизод с салатом, который сейчас получил новую жизнь в соцсетях, — лишь несколько секунд из большого домашнего влога. По доступным источникам утверждать, что ролик свидетельствует об абьюзе или нарциссизме Холанна, нельзя. Зато публичные видео пары действительно показывают одну особенность их общения: Эрлинг и Изабель любят подкалывать друг друга — причем игра идет в обе стороны.