Сегодня 20:27 Оливковое масло довело до «абьюза». Что произошло между Холанном и его девушкой Фото: Соцсети Изабель Йохансен Спорт

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Эрлинг Холанн привык получать карточки от футбольных арбитров, но теперь «красную» нападающему «Манчестер Сити» попытались показать в Сети. Старый ролик, в котором футболист готовит ужин вместе с возлюбленной Изабель Йохансен, неожиданно стал поводом для разговоров об абьюзе и нарциссизме. Что на самом деле происходит в кадре и что известно об отношениях одной из самых заметных пар футбольного мира — разбирался 360.ru.

Как Холанн готовил стейки и попал в «абьюзеры» Поводом для обсуждения стал ролик, который Холанн опубликовал на своем YouTube-канале еще в октябре 2025 года. В почти получасовом видео нападающий «Манчестер Сити» показал один из своих обычных дней: утренние процедуры, тренировки и восстановление, поездку за продуктами, а затем приготовление ужина вместе с возлюбленной Изабель Йохансен. Именно сцена на кухне спустя почти год неожиданно получила новую жизнь в соцсетях. Пока Холанн занимался мясом для ужина, Йохансен готовила салат. Футболист обратил внимание на количество оливкового масла, которое использовала девушка, и с улыбкой прокомментировал ее действия.

Фото: Соцсети Изабель Йохансен

Издание Super обратило внимание на этот эпизод и написало, что после совместного видео отношения пары якобы вызвали вопросы у «психологического сообщества». В публикации утверждалось, что из-за насмешек над кулинарными навыками возлюбленной футболиста начали относить к категории нарциссов и абьюзеров. Там же говорилось о пользователях, которые, напротив, защищали Холанна и считали увиденное обычными семейными подколами. Сам ролик дает значительно больше контекста. Холанн и Йохансен общаются непринужденно, вместе готовят и рассказывают о своей жизни. Например, футболист вспоминает, что с 16 лет жил самостоятельно и поэтому научился готовить. В разговоре пара касается и своего общего футбольного прошлого. От футбольной академии до рождения сына История отношений Холанна и Йохансен началась задолго до мировой славы футболиста. Они выросли в норвежском Брюне и оба занимались футболом. По данным People встречаться они начали примерно в 2021 году. Причем первый шаг, по словам самого Холанна, сделала Изабель — она написала будущему бойфренду. Забавно, что воспоминания пары о детстве различаются: Йохансен помнит встречи с ним, тогда как сам футболист признался, что практически их не запомнил. Девушка в том самом домашнем влоге назвала их последующую встречу «судьбой».

Фото: Соцсети Изабель Йохансен

Изабель тоже играла в футбол. Она рассказывала, что не отличалась выдающимися способностями, зато была быстрой, а по игре до сих пор скучает. Общий спортивный опыт, по словам Холанна, помогает им понимать друг друга. В декабре 2024 года у пары родился сын. Позднее нападающий рассказывал Associated Press, что отцовство даже помогло ему в футболе: дома он стал гораздо легче отключаться от мыслей о работе и полноценно отдыхать. В свободное время жизнь звездного футболиста выглядит значительно прозаичнее, чем можно предположить. Холанн рассказывал, что они с Изабель готовят дома и вместе играют в Minecraft, где строят дома. А приезжая в родной Брюне, могут просто заказать кебаб. Изабель не хочет превращать отношения в реалити-шоу Йохансен при этом довольно осторожно относится к публичности. В интервью норвежскому журналу KK она признавалась, что ощущает давление из-за популярности социальных сетей и необходимости делиться личной жизнью.

Фото: Соцсети Изабель Йохансен