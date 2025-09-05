«Продолжай осваивать фотошоп». Крид обвинил Мизулину в публикации фейка

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина указала на дружбу певца Егора Крида с иноагентами и русофобами. Артист в своем Telegram-канале обвинил ее в клевете.

Мизулина показала фото компании из девяти человек на «вечеринке ярых русофобов в США». Среди гостей — Крид и стример Алексей Губанов*. Кроме того, она припомнила певцу сообщение от 25 февраля 2022 года об отмене эфира и пожелании мира.

«Больная на всю голову, но очень смешная. Топи себя дальше. Продолжай осваивать фотошоп и свою фантазию. Пофантазируй что ли с игрушками лучше, может так успокоишься», — ответил Крид.

По его словам, опубликованному фото два года, оно сделано на дне рождения знакомого в Дубае. Крид заявил, что на тот момент Губанов* еще не имел статус иноагента.

Публичный конфликт Крида и Мизулиной произошел после концерта в «Лужниках». Общественница сравнила танцевальный номер и поцелуй на сцене с «голой вечеринкой», обвинила артиста в развратных действиях и пообещала обратиться в прокуратуру, ведь мероприятие имело возрастную маркировку 12+.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.