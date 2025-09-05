Мизулина обвинила Крида в финансировании ВСУ через онлайн-казино

Певец Егор Крид рекламировал созданные на Украине онлайн-казино, которые могли спонсировать ВСУ. Об этом заявила в Telegram-канале член Общественной палаты, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

«Стоит также напомнить о том, что Крид в 2022 году выступил против проведения СВО. Кроме того, не так давно он засветился на вечеринке ярых русофобов в США», — написала она, прикрепив фотографию.

Мизулина задалась вопросом, как артист получал доходы от этой рекламы и платил с них налоги с учетом того, что онлайн-казино в России запрещены. По ее мнению, вся медийная кампания в защиту Крида выстроена именно с тем, чтобы отвлечь внимание общества от этой информации.

Директор Лиги безопасного интернета также сообщила, что проверку этих сведений проводят ФНС, Росфинмониторинг, МВД и ФСБ.

Мизулину возмутил концерт Крида, состоявшийся на стадионе «Лужники» в Москве 30 августа. Она сочла танцы на сцене и поцелуй музыканта с танцовщицей развратом.

В ответ артист заявил, что сама общественница, которая «возомнила себя правосудием», целовалась с Ярославом Дроновым (певец Шаман) на глазах школьников и разрушила брак последнего с Еленой Мартыновой.

Сам Дронов пока никак не отреагировал на происходящее. Тем временем Мизулину поддержал священник Павел Островский, а Крида — президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев, журналистка Ксения Собчак и певец Филипп Киркоров.