Продюсер «Последнего императора» Джереми Томас умер в 77 лет

Британский продюсер Джереми Томас скончался на 78-м году жизни. О его смерти сообщил журнал A Rabbit’s Foot , главный редактор которого Чарльз Финч дружил с Томасом.

Томас родился 26 июля 1949 года в Лондоне. Его отец Ральф и дядя Джеральд были режиссерами. Сразу после школы будущий продюсер устроился в монтажную студию, где работал над «Золотым путешествием Синдбада» и фильмами Кена Лоуча.

Первую картину Томас спродюсировал в 1974 году — это был вестерн «Бешеный пес Морган». Затем он вернулся в Великобританию и выпустил хоррор «Крик» Ежи Сколимовского, отмеченный Гран-при жюри в Канне.

Всего Томас продюсировал более 80 фильмов. Среди них работы Дэвида Кроненберга «Автокатастрофа» и «Опасный метод», а также «Счастливого Рождества, мистер Лоуренс» Нагисы Ошимы. «Последний император» принес ему «Оскар» и BAFTA. Последней работой Томаса стал фильм Вернера Херцога «Браный услюдок», показанный в Венеции.

В августе ушел из жизни американский актер и режиссер Марк Райделл.