Умер американский режиссер и актер Марк Райделл

В США в доме престарелых скончался режиссер и актер Марк Райделл, ему было 97 лет. Некролог опубликовало издание The Hollywood Reporter .

По словам дочери, режиссер умер от естественных причин в доме престарелых и больнице для работников кино и телевидения в Вудленд-Хиллз.

Марк Райделл родился 13 марта 1929 года в Нью-Йорке. Мечтал стать дирижером, но судьба привела его на сцену в качестве актера. На телевидении дебютировал в 50-х годах. Свой первый фильм как режиссер Райделл выпустил в 60-х, это была лента «Лис».

Вершиной его режиссерской карьеры стала картина «На Золотом пруду сидели». Лента вышла в 1981 году, в ней сыграли Генри Фонда, Джейн Фонда и Кэтрин Хепберн. За эту работу Райделл получил номинацию на премию «Оскар» в категории «Лучший режиссер».