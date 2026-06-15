Продюсер Линды Михаил Кувшинов остался под домашним арестом

Проходящий по делу о мошенничестве продюсер певицы Линды Михаил Кувшинов останется под домашним арестом. Московский городской суд отклонил апелляцию адвокатов и оставил в силе постановление Тверского районного суда. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Там подчеркнули, что заседание по рассмотрению апелляции прошло в понедельник, 15 июня. Постановление о сохранении меры пресечения для Кувшинова в виде домашнего ареста вступило в силу.

Кувшинова задержали в середине мая в рамках расследования уголовного дела о подделке подписей в документах о правах на песни композитора и продюсера Максима Фадеева, проходящего потерпевшим.

Композитор рассказывал, что Кувшинов занимал пост директора студии «Кристальная музыка», выпустившей первые четыре альбома Линды.

По его словам, обвиняемый подделал подписи на документах о правах на произведения и передал их отцу артистки Льву Гейману, который, в свою очередь, передал их директору музыкального издания «Джем» Андрею Черкасову.

Фадеев подчеркивал, что готов пройти почерковедческую экспертизу, чтобы доказать свою правоту.