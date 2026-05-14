Продюсера певицы Линды Михаила Кувшинова отправили под домашний арест

Тверской суд Москвы отправил под домашний арест продюсера певицы Линды Михаила Кувшинова. Его обвинили в подделке подписей на документах для получения контроля над песнями Максима Фадеева. О мере пресечения сообщили в телеграм-канале Судов общей юрисдикции города Москвы

Сама Линда (настоящее имя — Светлана Гейман) проходит в суде как свидетель. Кувшинову вменяется мошенничество, ущерб по уголовному делу составил около одного миллиона рублей. Домашний арест продлится до 20 июня.

Максима Фадеева признали потерпевшей стороной в деле о мошенничестве с авторскими правами на песни «Ворона», «Песни тибетских лам» и других.

Линда заявила, что в недоумении по поводу обвинений. Кувшинов отверг причастность к уголовному делу и назвал обвинения в поддеолке подписей абсурдными.

Певицу и ее продюсера вызывали на допрос 12 мая. Также фигурантом дела является глава ООО «Профит» Дарья Шамова. Предположительно, это дело связано с расследованием относительно гендиректора музыкального издательства «Джем» Андрея Черкасова, который находится в СИЗО по обвинению в крупном мошенничестве.