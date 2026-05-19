Линда, Фадеев и «Руки вверх!» оказались в центре скандала. Как дело «Джема» связало звезд 90-х

Имя находящегося под арестом гендиректор музыкального издания «Джем» Андрея Черкасова оказалось в центре внимания из-за конфликта вокруг авторских прав между певицей Линдой и продюсером Максимом Фадеевым. Сам Черкасов проходит обвиняемым по делу о мошенничестве, связанным с правами на песни дуэта «Руки вверх!». Об одном из самых громких скандалов шоу-бизнеса — в материале 360.ru.

Паутина из подлогов и подделок

Директор музыкального издания «Джем» Андрей Черкасов стал обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве и незаконном создании юрлица в декабре 2024 года после того, как добился блокировки показа фильма «Руки вверх!» на популярных интернет платформах. Он заявил, что права на 15 используемых в картине треков принадлежат ему. Участники дуэта Сергей Жуков и Алексей Потехин к тому времени уже проиграли суд и апелляцию в попытке вернуть свои права на хиты «Ну где же вы, девчонки?», «Я не отдам тебя никому», «Дома не сиди» и другие. Вокалист объяснял, что Черкасов заявил претензии на песни по договору 2006 года, подписанному бывшим продюсером Андреем Маликовым, который к тому моменту уже семь лет не имел к коллективу никакого отношения. Сначала на сторону гендиректора «Джема» встал Симоновский суд Москвы, а потом и рассматривавший апелляцию Мосгорсуд. В решении последней инстанции говорится, что артисты знали об отношениях Маликова и Черкасова и ничего не предпринимали 20 лет.

После этого Жуков обратился за помощью к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину. Против Черкасова завели уголовное дело, а после арестовали. Сооснователь группы «Руки вверх!» Алексей Потехин в комментарии 360.ru рассказал, что на студии «Джем» коллектив выпустил три альбома, срок подписанных договоров, по которым фирма получала права на эти произведения, давно прошел. «Оригиналов практически не осталось и Черкасов отсылал именно к этим бумагам и тем, которые ему передал Маликов. <…> Мы уже 25 лет судимся по поводу вот этих договоров. А потом получилось, что все компании, люди, которые там выпускались, они тоже пострадали», — заявил Потехин. Артист добавил, что сам он в это дело не вникал, но ему известно, что другие пострадавшие также подали в суд на Черкасова. На арест Черкасова отреагировал продюсер Максим Фадеев. Он подчеркнул, что ждал этого решения несколько десятков лет.

«Этот человек обманул меня неоднократно касаемо моих авторских прав, в том числе на проект Линда. В сговоре еще с некоторыми людьми, которых мы укажем позже, и которые, я надеюсь, последуют за Черкасовым. Они подделали мои подписи на документах конца 90-х о том, что я, якобы, отдал им все авторские права на созданную мной музыку», — заявил продюсер.

Фадеев пояснил, что последние 30 лет Черкасов владеет правами на песни Линды (настоящее имя Светлана Гейман), которые он получил от отца исполнительницы Льва Геймана и за все это время он, как композитор, не получил ни копейки авторских прав. «Количество обманутых Черкасовым артистов исчисляется десятками. Некоторых уже нет в живых (таких, как Вячеслав Добрынин, который мне многократно рассказывал о том, как его обворовал Черкасов). Одним словом, я очень счастлив, что наконец-то стали догонять тварей и наказывать их», — добавил Фадеев. По его словам, схема обмана была построена очень просто. Директор студии «Кристальная музыка», которая выпускала первые четыре альбома Линды, Михаил Кувшинов подделал его подписи на документах. Через свою мать, работавшую бухгалтером «Кристальной музыки», он передал права на песни Льву Гейману, а тот отдал их Черкасову. «До сих пор я не знаю, кто 30 лет получает мои авторские отчисления. Я требую восстановить справедливость и провести полную почерковедческую экспертизу, которую до сих пор не сделали. Я готов предоставить все доказательства и дать показания по вновь открывшимся обстоятельствам», — пообещал Фадеев. В качестве доказательства он разместил подпись на документах 1998 года о передаче прав на треки Линды, а рядом свой автограф на альбоме артистки, вышедшего в том же году.

Линда и Фадеев дошли до суда

Во вторник, 12 мая, правоохранители пришли с обысками в дом певицы Линды, а после забрали ее на допрос в московский главк МВД, откуда артистка вышла через несколько часов. ТАСС со ссылкой на источники сообщил, что певица стала свидетелем по уголовному делу Черкасова. Потерпевшим, по данным агентства, стал Фадеев. Сам композитор косвенно подтвердил, что стал инициатором этого дела. В своем заявлении он подчеркнул, что речь идет не о запрете или войне, а только о защите авторских прав на композиции, которые он написал. «Я выбрал в этой ситуации единственно возможный путь — законный. Я не хочу комментировать процессуальные действия и чьи-либо личные обстоятельства. Дальше правовую оценку этой ситуации должны дать следствие и суд», — подчеркнул он.

Подозреваемым по уголовному делу стал не Черкасов, а саунд-продюсер артистки Михаил Кувшинов. По версии Фадеева, он имел отношение к незаконной передаче прав на его треки.

Как сообщил «Коммерсант», саундпродюсер во время заседания по избранию меры пресечения заявил, что Фадеев ни разу не пытался с ним связаться по поводу прав на песни. Тверской суд Москвы заявления подозреваемого рассматривать не стал и назначил ему домашний арест. О том, что бывший продюсер готовит иск, Линда и Кувшинов знали. В конце марта они дали интервью журналистке Ксении Собчак, в котором заявили, что именно Лев Гейман помогал Фадееву после переезда в Москву. Артистка подчеркивала, что все права на песни изначально принадлежали лейблу «Кристальная музыка», который специально для нее создал ее отец. После закрытия студии права перешли именно к ней. По ее словам, Фадеев решил использовать арест Черкасова, чтобы «забрать то, что давно ему не принадлежит», а также он понимал, что Гейман тяжело болен и защитить дочь не сможет. Уголовные дела Черкасова и Кувшинова пока рассматриваются отдельно. Но не исключено, что рано или поздно следователи их объединят в одно производство.

Суды на миллионы рублей

Для Черкасова судебные разбирательства вокруг прав на музыкальные произведения не в новинку. Композитор и автор песен для групп «Комиссар», «Технология», «Стрелки» и певицы Лады Дэнс Леонид Величковский выиграл не менее 10 судов против генерального директора «Джема». В комментарии 360.ru он пояснил, что заключал с Черкасовым лицензионные договоры о выпуске альбомов на физических носителях, но он стал зарабатывать на роялти от музыкальных стримингов. «Все договоры на песни 1990-х, начала 2000-х заключались по закону об авторском и смежном праве 1993 года. В этом законе прав на интернет не было вообще. Они возникли только в 2008 году, когда вступила в действие четвертая статья Гражданского кодекса» — пояснил Величковский.

По его словам, Черкасов на это внимание не обратил и авторские отчисления ему не передавал. Композитор подчеркнул, что обратился с исками только недавно, потому что оригиналы соглашений он потерял из-за частых переездов, в просьбу о копиях генеральный директор «Джема» проигнорировал.

«Все эти договоры постепенно всплыли в судах. Оппоненты Андрея мне начали присылать бумаги и спрашивать, а вот это ты подписал, ты подписал? Я все это со временем проанализировал и понял, что там происходит глобальный обман», — отметил Величковский. Он подчеркнул, что первый иск против Черкасова подал в 2021 году и сразу его выиграл, потому что доказать перед судом свое право на получение денег на музыку со стримингов ответчик не смог. «Это было только по „Технологии“. Далее я подал иск по „Стрелкам“, по Ладе Дэнс. Всего где-то 30 исков и 10 из них приблизительно я выиграл», — добавил Величковский. Композитор отметил, что проигравший иски Черкасов не стал платить даже после судебных решений. Не увидев денег Величковский обратился в арбитраж, который начал процедуру банкротства «Джема». «Сейчас выясняется, куда он увел все эти активы. Там еще фигурирует компания „Профит“. Это компания Черкасова», — добавил собеседник 360.ru. По подсчетам Величковского, речь идет о сумме в 10 миллионов рублей, только по его искам. По данным «Известий» в день задержания саунд-продюсера Кувшинова следователи провели обыски в компании «Профит». Занимающая пост генерального директора фирмы Дарья Шамова дать комментарий 360.ru отказалась.