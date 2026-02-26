«Пробег уже намотан». На Кибу обрушилась волна хейта за шашни с племянником Алиева

Аврору Кибу раскритиковали после разрыва с Григорием Лепсом

Новым ухажером 20-летней Авроры Кибы после расставания с певцом Григорием Лепсом, предположительно, стал племянник президента Азербайджана. Россияне обрушились на девушку с волной критики, сообщил 78.ru .

Через неделю после громкого разрыва Киба оказалась в Бразилии в интересной компании — за Авророй активно ухаживает Рустам Гаджиев. Он почти вдвое старше Кибы и возглавляет коллекторское агентство в Азербайджане.

Россияне раскритиковали бывшую избранницу Лепса.

«Вряд ли он ее жених, она просто эскорт услуга, как и Лепсу. Пошла девица по… (хотела написать рукам)»;

«Такой пробег уже намотан. К 30 годам будет корзиной для зонтиков у какого-нибудь азиата»;

«Печальное зрелище. Еще это выкладывают на обозрение. Фу»;

«Эхх, пошла по кругу Аврора, скоро до сантехников дойдет — мужики, встречайте»;

Сам Лепс ранее рассказал, почему прервались его отношения с юной невестой. Певец заявил, что устал от романтических отношений и признался, что набедокурил.