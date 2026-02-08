Григорий Лепс взял на себя вину за разрыв отношений с Кибой

Григорий Лепс решил рассказать, почему прервались его отношения с юной невестой. Откровенное признание 63-летний певец сделал в беседе с журналистами, сообщил журнал Voice .

Авроре Кибе 5 февраля исполнилось всего 20 лет. Певец на праздник не приехал, однако послал девушке букет. Светская львица устроила пышную вечеринку, Лепс же через два дня выступил в Кремле.

В беседе с журналистами о разрыве с невестой, Лепс дал понять, что устал от романтических историй.

«Что же касается любви, да… катись оно все. Пошли они, эти девушки», — заявил певец.

В размолвке Лепс винит, как следует из его слов, самого себя.

«Хорошая она, я набедокурил», — сказал артист, однако не стал раскрывать подробностей.

Лепс указал, что в его возрасте меняться уже поздно и посетовал на здоровье. Недавно в Таиланде Кибе даже пришлось ухаживать за ним во время болезни.

Григорий Лепс добавил, что ближайшее время он посвятит творчеству. Главной своей целью он теперь видит «личное благосостояние». Певец переживал, что из-за плотного гастрольного графика не успеет дописать в феврале новый альбом.

Лепс начал встречаться с Авророй Кибой в 2024 году. Девушке на тот момент было 18 лет. О том, что эти отношения закончились, Киба рассказала в декабре 2026 года.