Приставы начали взыскивать с Оксаны Самойловой штраф

Судебные приставы начали принудительно взыскивать долг с блогера и модели Оксаны Самойловой. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на судебные и другие материалы.

Приставы получили от мирового судьи материал о неоплаченном штрафе. Его назначили за то, что Самойлова вовремя не представила в органы Фонда пенсионного и социального страхования России сведения об индивидуальном предпринимателе.

«Предмет исполнения: штраф как вид наказания по делам об ИП, назначенный судом», — сказано в материалах.

Речь шла о взыскании 300 рублей. После поступления документа приставы открыли исполнительное производство.

Согласно открытым данным, Самойлова выступает учредителем трех организаций. Они занимаются розничной торговлей одеждой, а также арендой интеллектуальной собственности и похожей продукции.

Ранее блогер и ее экс-супруг рэпер Джиган после развода договорились не делить автомобили через суд. За каждым из них остались машины, которые уже были оформлены на их имена.