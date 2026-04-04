Джиган и Самойлова поделили автопарк после развода

Рэпер Джиган и блогер Оксана Самойлова после расторжения брака договорились не делить автомобили через суд. Издание Super рассказало, как экс-супруги поделили автопарк.

Адвокат Самойловой Олег Тонаканян рассказал, что супруги решили, что за каждым останутся те машины, которые уже оформлены на его имя. Эта договоренность стала частью компромисса, которого сторонам удалось добиться без личного присутствия на заседании.

Развод звездной пары, прожившей вместе 13 лет, прошел без затяжных разбирательств, экс-супруги заключили мировое соглашение. За Джиганом (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) остался дом, Самойловой отошли две квартиры. Если никто не подаст апелляцию, решение вступит в силу через месяц, 1 мая.

В феврале Джиган оспорил брачный контракт с Самойловой. По условиям оспариваемого договора, все совместное имущество супругов после развода должно отойти супруге. Адвокат рэпера заявил, что его клиент не осознавал последствий во время подписания контракта.