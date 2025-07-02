Присяжные оправдали рэпера Пи Дидди по наиболее тяжким обвинениям

NBC: присяжные признали Пи Дидди виновным лишь по двум статьям из пяти

Присяжные признали рэпера Пи Дидди виновным в перевозке женщин для занятий проституцией, но оправдали по статьям о торговле людьми и сговоре для рэкета. Об этом сообщил телеканал NBC .

По указанным статьям музыкант может получить до 10 лет лишения свободы, хотя ранее ему грозил пожизненный срок. Сам рэпер отвергает все обвинения.

Услышав вердикт присяжных, Пи Дидди, как сообщили очевидцы, опустился на колени и склонил голову, словно в молитве, а его семья зааплодировала.

Шон Комбс (настоящее имя артиста) находится под стражей с сентября прошлого года. Против него подали не менее 10 исков, в большинстве из которых обвиняли в насилии.

Конгрессвумен от Республиканской партии Марджори Тейлор-Грин призвала казнить артиста вместе с его коллегой Jay-Z, обвинив их в изнасиловании детей.