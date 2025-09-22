Принадлежащий телеведущему Диброву Mercedes попал в аварию в Подмосковье

Проезжавший в районе деревни Жуковка на Рублево-Успенском шоссе Московской области Mercedes телеведущего Дмитрия Диброва протаранил несколько автомобилей. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По данным авторов публикации, массовая авария произошла утром 22 сентября, около 11:00.

В результате столкновений с тремя автомобилями иномарка телеведущего получила серьезные повреждения передней части, с которой улетел бампер.



Помощник Дмитрия Диброва Петр Иванушко в комментарии 360.ru заявил, что телеведущий не пострадал.

«Все хорошо», — заявил представитель звезды телевидения.

Отвечать на вопросы, находился ли ведущий в салоне и что стало причиной аварии, Иванушко не стал.

Сам Дибров в комментарии Telegram-каналу «112» заявил, что об аварии ничего не знает, так как за рулем Mercedes его не было. С раннего утра телеведущий находился в телецентре «Останкино».

О возвращении Диброва на работу после летнего перерыва стало известно в конце августа, после крупного скандала, возникшего на фоне измен его молодой жены Полины с живущим по соседству бизнесменом Романом Товстиком.

Источники сайта kp.ru среди сотрудников телецентра заявили, что о личной жизни Дибров не распространяется, а предпочитает полностью концентрироваться на прямых эфирах.