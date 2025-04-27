Прилучный рассказал о новом увлечении сына

После развода Павла Прилучного и Агаты Муцениеце их сын остался жить с отцом. Недавно звезда «Мажора» отдал наследника в бокс, об этом актер сообщил в Instagram*.

Прилучный показал видео, на котором мальчик вместе с другими детьми тренируется на ринге.

«Входим в новый спорт», — сказал он.

Некоторые пользователи Сети предположили, что Прилучный таким образом пытается отвлечь внимание сына от разлуки с Муцениеце. Также прозвучала версия, что на самом деле мальчик не хочет жить с отцом и надеется вернуться к матери.

Внимательные подписчики обратили внимание, что Прилучный отдал ребенка в новую секцию в тот момент, когда идут суды по опеке.

Ранее Муцениеце впервые за восемь месяцев увиделась с сыном. Встреча произошла в театре-кабаре, где играет актриса. Также стало известно, что Прилучный выиграл суд по алиментам у бывшей жены.

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