Агата Муцениеце впервые встретилась с сыном за последние 8 месяцев

Актриса Агата Муцениеце встретилась с сыном в кабаре-театре, где она выступает. Она не виделась с ним восемь месяцев, сообщило издание PeopleTalk .

Встреча прошла в кабаре-театре, в одном из шоу которого артистка исполняет главную роль. Адвокат Павла Прилучного Оксана Даниелова заявила, что это место выбрала сама актриса.

«Ребенок открыт к общению с матерью, просто у нее сменились ценности и приоритеты. Так она объяснила ему, почему не общается с ним около восьми месяцев», — сказала юрист.

После встречи с матерью мальчик уехал домой, где встретился с сестрой Мией. Представитель Прилучного также опровергла слухи о том, что актер не платит алименты и нанял для сына охранника.

Супруги расстались в 2020 году, но до сих пор судятся. Сегодня в Головинском районном суде Москвы пошло заседание, в ходе которого определяли место жительства сына Муцениеце и Прилучного. Бывшие супруги в суд не пришли, сообщило издание Super.

Ранее Прилучный выиграл суд по алиментам у бывшей жены, которая до этого добилась, чтобы их увеличили в 10 раз.