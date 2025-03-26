Прилучный выиграл суд по алиментам у Муцениеце

Актер Павел Прилучный выиграл суд по алиментам у бывшей жены, актрисы Агаты Муцениеце. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Ранее актриса добилась, чтобы алименты увеличили в 10 раз, по сравнению с изначальной суммой. Из-за этого Прилучный задолжал бывшей супруге 1,5 миллиона рублей. Теперь суд отметил, что все условия уже определили при разводе.

У актеров двое детей — сын и дочь. Мальчик после развода остался жить с отцом и мачехой. Муцениеце рассказывала, как случайно встретилась с сыном, когда гуляла с дочерью. Эта встреча, по словам актрисы, стала не такой теплой, как ей хотелось бы.

Отношения двух актеров после развода сложились не лучшим образом. В своем YouTube-шоу Муцениеце даже шутила при дочери о возможной потере родительских прав.