Приговор Аглае Тарасовой вступил в законную силу

Приговор суда актрисе Аглае Тарасовой по делу о контрабанде наркотиков вступил в законную силу. Его обжаловать не будут, сообщил «Известиям» адвокат Жанат Бекетов.

Тарасову признали виновной в незаконном перемещении через границу запрещенных веществ. Звезда сериала «Интерны» получила три года лишения свободы условно. Кроме того, она выплатит государству штраф в размере 200 тысяч рублей.

В конце августа артистку задержали в аэропорту Домодедово в Москве после прилета из Тель-Авива. В своем багаже Тарасова везла вейп с гашишным маслом весом в 0,38 грамма. В России вещество относится к наркотическим.

На одном из судебных заседаний Аглая Тарасова сообщила, что раскаивается в своей ошибке. Она попросила не запрещать ей перемещения, так как у были запланированы съемки одновременно в трех фильмах.