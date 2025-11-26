Аглае Тарасовой вынесли приговор. Необычную реакцию артистки сняли на видео

Российскую актрису Аглаю Тарасову признали виновной в незаконном перемещении через границу запрещенных веществ. Приговор артистке в среду вынес Домодедовский городской суд.

Звезде отечественного кино удалось избежать реального тюремного заключения. Судья назначил ей наказание в виде трех лет лишения свободы условно.

Кроме того, Тарасовой придется выплатить государству штраф в размере 200 тысяч рублей. Сторона обвинения настаивала на более жестком, но все же условном сроке с добавлением испытательного срока еще на три года.

«Исправление Тарасовой возможно без изоляции от общества», — заявил представитель гособвинения в ходе прений

Само заседание шло в закрытом режиме. Свидетелями защиты на нем выступили Юлия Снигирь, Евгений Цыганов и Леонид Ярмольник. Все они коллеги обвиняемой.

Аглая Тарасова — популярная российская актриса, дочь Ксении Раппопорт. Она играла главные роли в фильме «Лед» и «Лед-2». У нее есть не только российское, но и израильское гражданство.

Артистку в конце августа задержали в аэропорту в Москве. Она летела из Тель-Авива, в багаже Тарасовой нашли вейп с гашишным маслом весом в 0,38 грамма. В Израиле это вещество не запрещено, в России оно признано наркотическим.

На суде артистка назвала произошедшее «нелепой трагической случайностью». Аглая Тарасова полностью признала вину.