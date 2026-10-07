Стала известна судьба дома Кашпировского в США

Дом психотерапевта Анатолия Кашпировского в Калифорнии после оформления наследства перейдет его сыну — Сергио Монтане. Об этом сообщил телеграм-канал Shot .

Кашпировский приобрел недвижимость в городе Ла-Кинта в 2013 году за 340 тысяч долларов. Изначально дом предназначался для его дочери Елены. С 2014 года там проживал Монтана с супругой и сыном. После смерти Елены в 2018 году недвижимость перешла Кашпировскому.

По информации источника, Монтана без разрешения менял участок, из-за чего владельцу дома выписывали штрафы. Кашпировский также занимался ремонтом протекающей крыши.

Анатолий Кашпировский скончался 3 октября 2026 года. Его сын на прощание с отцом не приехал.

Ранее стало известно, что гипнотизер мог не оставить наследства детям в России. Он владел квартирой на Минской улице в Москве, однако переписал недвижимость на последнюю супругу.