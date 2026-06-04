04 июня 2026 20:02 Один «Великолепный век» на экране, 15 лет — в сердцах: в чем феномен сериала о Хюррем 0 0 0 Фото: Кинопоиск Культура

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В далеком июне 2011 года, ровно 15 лет назад, завершился первый сезон турецкого сериала «Великолепный век». Проект не только сделал актеров мировыми звездами, но и оказал серьезное влияние на всю киноиндустрию. Как сегодня живут лица теленовеллы, кто из них развелся, получил условный срок и боролся с раком, а также почему сериал про Сулеймана Великолепного полюбил весь мир, выяснил 360.ru.

Самый дорогой сериал в истории Турции Начало масштабного проекта началось с идеи его сценариста — Мерал Окай. Она восхищалась эпохой султана Сулеймана и влиянием его главной наложницы и впоследствии законной супруги Роксоланы. Зачатки сценария у женщины появились за три года до начала съемок. Идеей зажегся продюсер Тимур Савджи. В начале пути оба не представляли, что проект станет настолько популярным, что его продолжения будет ждать весь мир. Более того, создатели серьезно сомневались в своей затее. Стабильного финансирования не было, так как сериал казался многим опасной авантюрой именно из-за его историчности.

Интересно И многие не ошиблись: после выхода первых эпизодов в Государственный Высший совет по радио и телевидению (RTÜK) поступило свыше 70 тысяч жалоб на серьезное искажение исторических фактов. По этой причине позже в начальных титрах начали указывать: «Источником вдохновения при создании сериала послужили исторические события». Тем самым создатели проекта подчеркнули, что они не претендуют на историческую достоверность. Более того, сотни демонстрантов в образах янычар вооружились барабанами и транспарантами и сели под двери телеканала Show TV, на котором и транслировался сериал, чтобы немедленно прекратить его показ. Причина та же — проект исторически некорректен. Его называли «глупым», «оскорбительным», «неуважительным», «дерзким». Протестующих поддержал даже заместитель премьер-министра Турции Бюлент Арынч. В итоге RTÜK предупредил создателей «Великолепного века», что им придется считаться с чувствами общества, в противном же случае сериал просто закроют. Это заявление поддержал и президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Фото: Кинопоиск

Но это все потом, а сначала создателям теленовеллы пришлось изрядно попотеть, чтобы найти деньги для реализации проекта. Мераль и Тимур добились создания роскошных съемочных павильонов, которые стали точной копией дворцового комплекса Топкапы. Декорации возвели недалеко от Стамбула. К картине решили привлечь профессионалов, но почти от всех кандидатов создатели сериала получили отказ. Но и на этом продюсер не остановился и смог добиться привлечения именитых режиссеров — братьев Дурула и Ягмура Тайланов. Они уже приложили руку к знаменитым турецким киносериалам, однако «Великолепный век» сделал их известными на весь мир. На создание костюмов, обстановки, съемки с большим количеством массовки ушло порядка двух миллионов долларов, что сделало проект самым дорогим в истории турецкой киноиндустрии. «Великолепный век» в цифрах Около трех тысяч головных уборов создали для героев сериала. На одну корону Хюррем уходило порядка пяти тысяч полудрагоценных камней;

Гонорары исполнителя роли султана Сулеймана — Халита Эргенча — составляли 65 тысяч турецких лир за эпизод (1,3 миллиона рублей по курсу 2010 года);

Наряды, несмотря на их историческую недостоверность, были сложны в производстве. На один метр элитной европейской ткани от модных домов Valentino, Christian Dior, Dolce&Gabbana уходило 3,5 тысячи ливров (около 70 тысяч рублей по курсу 2010 года). На кафтан султана — порядка 6,5 метра такого материала;

Фото: Кинопоиск

Площадь съемочных декораций составила около пяти тысяч квадратных метров;

Около 130 человек входили в постоянную съемочную команду. В каждом эпизоде могли задействовать до 300 актеров массовки. Для военных баталий привлекали свыше 50 тысяч человек;

«Великолепный век» состоит из 139 серий и четырех сезонов. Сюжет «Великолепного века» События сериала затрагивают эпоху расцвета Османской империи. Никогда до этого и после государство не было столь могущественным, как при султане Сулеймане Великолепном. Благодаря военным походам талантливый руководитель смог расширить границы империи до Будапешта и Вены, из-за чего с султаном считались даже европейские правители и папы римские. Однако создатели сериала сделали акцент не на могуществе Сулеймана, хотя и этому в проекте уделили особое внимание, а на любовной истории его отношений с рабыней славянского происхождения Александрой. Девушка смогла не только завоевать сердце «повелителя всего мира», но и стать самой влиятельной женщиной империи. Ее противостоянию с другими наложницами, политическим и подковерным играм с подданными султана и посвящена большая часть картины.

Интересно Большинство историков сходятся во мнении, что султан был не таким деятельным, как его сериальный прототип. Более того, он завидовал собственному сыну Мустафе и, в отличие от Сулеймана в сериале, ничуть не мучился после его убийства. Также его отношения с Роксоланой могли иметь другую природу. Он видел в ней сильную женщину, и, поговаривают, после нее в его спальне никто не бывал, в отличие от сериального султана, из-за чего Хюррем сильно ревновала.

Фото: Кинопоиск

Чем закончился «Великолепный век» Сюжет саги простирается до самой кончины Сулеймана во время его последнего военного похода. Перед этим умирает его любимая жена Хюррем. Трон Османской империи в результате междоусобиц достается их третьему общему сыну и четвертому по счету сыну султана — шехзаде Селиму. Концовка сериала означает закат золотой эпохи империи. Как сегодня живут исполнители ролей «Великолепного века» Халит Эргенч Исполнителем роли султана Сулеймана почти сразу же стал 40-летний Халит Эргенч. Сценарист Мерай Окай признавалась, что фактически писала роль именно под этого актера. Во время выхода сериала Эргенч стал самым высокооплачиваемым артистом Турции, получил премию «Золотая бабочка» и отчисления за трансляции проекта. После завершения работы над сериалом Эргенч сделал вынужденную паузу в карьере, так как по контракту не мог нигде сниматься до выхода последнего эпизода сериала. После этого в его фильмографии появилось много ярких проектов, однако ни один из них пока не смог достичь того же успеха, какой случился у «Великолепного века».

Фото: Daziram/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

В начале 2025 года актера обвинили в даче ложных показаний против кастинг-директора Айше Барым, которую арестовали по обвинению в организации протестов в парке Гези в 2013 году. Дело было политическим, и вскоре Барым оправдали. Самого же Эргенча в мае прошлого года приговорили к одному году и 10 месяцам тюремного заключения. После этого стало известно, что срок заменили на условный. Сегодня 56-летнего Эргенча можно увидеть в таких проектах, как «Если король проиграет», «Лефтер: История обычного человека» и «Анонимные любовники». В двух из них он играет главные роли. Мерьем Узерли В «Великолепный век» актриса турецко-немецкого происхождения попала случайно. Кастинг-директор проекта рвала на себе волосы, потому что до начала съемок оставалось меньше месяца, а актрисы на главную роль — Хюррем — все еще не было. Ее случайно заметили в немецкой короткометражке и решили рискнуть, сделав предложение за 10 дней до начала съемок. Плохо говорящая по-турецки 27-летняя Мерьем согласилась. Акцент сделал ее персонажа еще достовернее, так как настоящая Александра, которую на родине взяли в плен крымские татары, попала во дворец султана с другими наложницами и не знала местного языка.

Фото: Manuele Mangiarotti/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Вместе с участием в проекте на Узерли обрушилась не только бешеная популярность, но и проблемы в личной жизни: ее отношения с женихом не выдержали испытания плотным графиком съемок, наложилась и усталость от каждодневных 16-часовых рабочих смен. В итоге еще до завершения третьего сезона сериала актриса внезапно сбежала к семье, объяснив свое отсутствие нервным срывом.

Интересно Именно поэтому в последних сериях третьего сезона почти нет сцен с Хюррем. Сценаристы придумали ловкий сюжетный поворот, использовав реальные исторические факты: однажды Хюррем попала в плен и отсутствовала в гареме несколько лет. В последней серии любимую жену султана вернули и сделали намек на замену исполнительницы главной роли — ею стала Вахиде Перчин. Поклонники сериала еще долго не могли смириться с этим поворотом событий, так как Мерьем отлично вжилась в роль.

Ее уход сопровождался слухами: одни говорили, что артистку ущемляли в финансах — якобы ее гонорары меньше исполнителей главных мужских ролей просто потому, что она женщина, хотя объем работы был у актеров одинаковый, а иногда Узерли была в кадре даже чаще. Другие подозревали, что драма в личной жизни стала причиной романа на площадке сначала с Эргенчем (в это поверила даже его жена, которая убегала со съемочной площадки в слезах!), а затем с Озаном Гювеном, который сыграл Рустема-пашу. Зрители и пресса думали, что кинохимия последних — результат романтических отношений, а уход Узерли — следствие их разрыва. Но оба актера все отрицали. Сама 29-летняя Мерьем позже расскажет, что покинула проект из-за незапланированной беременности. Отец ребенка оказался аферистом: он занял у актрисы 215 тысяч долларов, а когда разрыв стал неизбежен, сбежал из страны. Сегодня 43-летняя Мерьем живет в Берлине, воспитывает двух дочерей и продолжает сниматься: ее можно увидеть в сериале «Ру: Кухня по-турецки» и «Династия Шакир-паши: чудеса и скандалы». Правда, спутника жизни она так и не нашла.

Фото: Alberto Terenghi/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Вахиде Перчин 47-летняя Перчин сыграла Хюррем-султан в возрасте. Сначала поклонники сериала никак не могли примириться с новой Хюррем, но актриса быстро доказала, что может сделать персонаж более глубоким, и неспроста — актриса сама прошла долгий путь борьбы за собственную жизнь. В 2011 году Перчин узнала, что больна раком молочной железы. Ей пришлось прервать съемки одного из проектов, перенести 16 курсов химиотерапии и 37 сеансов облучения. Ее воля и стремление жить поражали: она смело появлялась на публике без парика, продолжала работать. Однако после успешной борьбы жизнь преподнесла артистке еще один неприятный сюрприз: в 2013 году случился развод. С бывшим супругом Перчин осталась в хороших отношениях, вместе они воспитали дочь, которая по примеру родителей тоже стала актрисой. Сегодня Перчин продолжает сниматься. Сегодня ее можно увидеть в проекте «Династия Шакира-паши: чудеса и скандалы». Также Вахиде занимается общественной деятельностью — защитой прав актеров Турции.

Фото: Скриншот https://vkvideo.ru/, кадр из сериала

Окан Ялабык Яркого Ибрагима-пашу на экранах воплотил 32-летний Окан Ялабык. Его противостояние с Хюррем стало притчей во языцех, а сам актер смог настолько вжиться в роль, что многие одновременно и полюбили его, и возненавидели. После «Великолепного века» артист продолжил активно сниматься. Его можно встретить в таких проектах, как «Ты моя Родина», «Защитник», «Доктор Хаус», «Дилемма Азиза». Кроме того, в качестве хобби актер занимается музыкой: он играет на гитаре и флейте (какое совпадение с его персонажем, который не выпускал скрипку из рук) и поет. У Окана есть даже домашняя студия, где он записывает свои песни. Актер дважды был женат, но сегодня 47-летний Ялабык холост, детей не имеет.

Фото: Скриншот https://vkvideo.ru/, кадр из сериала

Нур Феттахоглу Главной соперницей Хюррем в первых сезонах сериала была наложница Махидевран, которую блистательно сыграла Нур Феттахоглу. Причем актриса смогла воплотить в жизнь как наивную молодую версию персонажа, так и героиню в преклонном возрасте, для чего артистку гримировали. После «Великолепного века» Нур продолжила сниматься, и сегодня ее можно увидеть в фильмах «Вавилон», «Бумажный дом», «В пух и прах» и других. Трижды была замужем, воспитывает дочь.

Фото: Скриншот https://vkvideo.ru/, кадр из сериала

Мехмет Гунсур В сериале зритель наблюдает за взрослением шехзаде Мустафы — персонажа играли сразу несколько актеров. Взрослого Мустафу воплотил на экранах Мехмет Гунсур, благодаря работе над которым актер прославился на весь мир, как и его коллеги.

Интересно Интересно, что сначала Гунсур появляется в сериале в образе 17-летнего юноши, но на тот момент ему было 36 лет. Более того, актриса, сыгравшая его экранную мать, Махидевран-султан, Нур Феттахоглу была младше Гунсура на пять лет.

Сегодня актер продолжает сниматься, в том числе за пределами Турции. Женат на итальянской документалистке, воспитывает сына и двух дочерей.

Фото: Philippe Farjon/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Судьбы других актеров: Хатидже-султан — Сельма Эргеч построила успешную актерскую карьеру. Сегодня ее можно посмотреть в сериалах и фильмах «Общество призраков», «Ты моя Родина», «Безжизненные», «Дар», «Девушка за стеклом», «Жемчужные зерна». В 2015 году вышла замуж, родила дочь;

Бали-бей — Бурака Озчивита особенно любят русские поклонницы сериала. Уже после завершения работы над «Великолепным веком» актер продолжил сниматься. Поговаривают, что его уход в третьем сезоне случился из-за разногласий с производственной командой. Турецкий сердцеед часто навещает Россию, и на встречи с ним рвутся его славянские фанатки. Также он снялся в российском проекте «Я к тебе надолго» с Юлией Калашниковой. Его можно увидеть и в «Елках 11». Сегодня у актера счастливая семья и двое сыновей;

Михримах-султан — Пелин Карахан еще во время съемок в «Великолепном веке» развелась с первым мужем и вышла замуж второй раз. Сегодня она продолжает сниматься и параллельно уделять время семье и воспитанию детей;

Шехзаде Мехмет — Гюрбей Илери продолжил участвовать в съемках турецких проектов: «Запрет», «Любовь против судьбы», «Воскресший Эртугрул» и других;

Фирузе-хатун (одна из наложниц султана, вымышленный персонаж) — Джансу Дере продолжила сниматься, ее можно увидеть в сериалах и фильмах «Моя мама», «Большая маленькая ложь», «Личность» и других. В свободное время она путешествует, семьи и детей не имеет.

Фото: Oleg Spiridonov/Business Online / www.globallookpress.com

Почему сериал так полюбили в России и мире Несмотря на то что сериал выходил много лет назад, он до сих пор остается популярным, потому что мелодрамы всегда найдут своего зрителя, рассказал 360.ru кинокритик Роман Григорьев. «Такие сериалы смотрят, пока режут лук в салат, бабушки обсуждают между собой поступки персонажей. Я помню это еще с детства, когда мой дед смотрел „Рабыню Изауру“. Он очень за нее переживал. И ему неважно было, что происходит на экране: российская, турецкая, мексиканская история, если она вызывает эмоции», — объяснил эксперт. Кроме того, такие киноработы подразумевают, что их могут смотреть не всегда, пропуская серии и не следя за сюжетом. Однако в любой момент, когда человек все же обратил внимание на экран, история должна его затягивать. Создатели «Великолепного века» с этой задачей справились, поэтому сериал так любим по всему миру, в том числе в России.

Фото: Скриншот https://vkvideo.ru/, кадр из сериала

Как «Великолепный век» изменил мировую киноиндустрию Сериал про султана Сулеймана и его наложницу Хюррем перевернул индустрию производства теленовелл и сделал Турцию самым крупным экспортером сериалов в мире. «Великолепный век» продали в более чем 70 стран, он охватил сотни миллионов зрителей. Подобного успеха ранее достигали только голливудские картины. До этого мировой рынок сериалов практически полностью держался на американских проектах и мыльных операх Латинской Америки. Вспомним знаменитые «Рабыню Изауру», «Богатые тоже плачут», «Санта Барбару», а уже в нулевых — «Клон» и «Дикий ангел». Исторический остросюжетный сериал про Восток стал глотком свежего воздуха. Кроме того, появились новые стандарты исторической драмы. Теперь создатели не претендовали на достоверность, о чем стали открыто заявлять, тем самым снимая с себя риски. После «Великолепного века» в Турцию хлынула толпа поклонников сериала, чтобы воочию увидеть места, откуда несколько веков назад султан Сулейман правил миром и где за место под солнцем боролись его наложницы, самая яркая из которых — Хюррем. Турецкие производители пошли на очень смелый шаг — они намеренно увеличили хронометраж одной серии. Вместо привычных 45 минут, который вмещали в час телевещания, миксуя с 15 минутами рекламы, один эпизод «Великолепного века» стал двухчасовым. Российский зритель, к слову, к этому так и не привык, и телеканал «Домашний», где транслировали теленовеллу, порезал каждую серию на два эпизода.