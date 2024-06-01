Завершились съемки первого российского блокбастера с Наталией Орейро

«Царьград»: в Росси закончились съемки фильма «Письмо Деду Морозу» с Орейро

Фото: РИА «Новости»

Аргентинская актриса уругвайского происхождения Наталия Орейро снялась в российском семейном блокбастере «Письмо Деду Морозу», фильм выйдет на экраны кинотеатров в 2026 году. Об окончании съемок объявила киностудия имени Горького, сообщил «Царьград».

Роли в киноленте исполнили артисты Иван Охлобыстин, Антон Филипенко, Кристина Асмус, Екатерина Темнова и Константин Каримов. Ярким событием для фильма стало участие аргентинской звезды сериала «Дикий ангел» Наталии Орейро.

По информации издания, латиноамериканская певица и актриса поразила коллег своим профессионализмом и душевностью. Каримов признался журналистам, что всегда мечтал работать с Орейро на одной площадке.

По данным Telegram-канала Mash, иностранная артистка покинула Россию в апреле. Последние сцены семейного блокбастера снимались в усадьбе Ивановское в Подольске. Ее территорию огородили и на протяжении месяца, туда не пускали посетителей.

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