Завершились съемки первого российского блокбастера с Наталией Орейро

Аргентинская актриса уругвайского происхождения Наталия Орейро снялась в российском семейном блокбастере «Письмо Деду Морозу», фильм выйдет на экраны кинотеатров в 2026 году. Об окончании съемок объявила киностудия имени Горького, сообщил «Царьград» .

Роли в киноленте исполнили артисты Иван Охлобыстин, Антон Филипенко, Кристина Асмус, Екатерина Темнова и Константин Каримов. Ярким событием для фильма стало участие аргентинской звезды сериала «Дикий ангел» Наталии Орейро.

По информации издания, латиноамериканская певица и актриса поразила коллег своим профессионализмом и душевностью. Каримов признался журналистам, что всегда мечтал работать с Орейро на одной площадке.

По данным Telegram-канала Mash, иностранная артистка покинула Россию в апреле. Последние сцены семейного блокбастера снимались в усадьбе Ивановское в Подольске. Ее территорию огородили и на протяжении месяца, туда не пускали посетителей.