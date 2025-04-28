Причиной смерти Хэкмена назвали проблемы с сердцем

Судмедэксперты установили, что американский актер Джин Хэкмен умер из-за проблем с сердечно-сосудистой системой. Также они обнаружили у покойного признаки, свидетельствующие о болезни Альцгеймера, сообщил телеканал Fox News.
Эксперты отметили, что двукратный обладатель «Оскара» долгое время страдал от застойной сердечной недостаточности и тяжелых хронических гипертензивных изменений почек, которые возникли из-за повышенного артериального давления.
Жена Хэкмена пианистка Бетси Аракава умерла из-за хантавирусного легочного синдрома. Тела супружеской четы нашли в их доме в Нью-Мексико.
В прессе появлялись сообщения, что жена актера незадолго до смерти записалась к врачу. Незадолго до визита она перенесла запись на более позднее время. Сайт TMZ также публиковал информацию, что постройки вокруг дома звездной семьи кишели грызунами. Эксперты не исключили, что именно из-за мышей жена Хэкмена заразилась хантавирусом.
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