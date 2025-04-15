Окрестности дома, где нашли мертвым Джина Хэкмена, кишели грызунами

TMZ: вокруг дома, где жил Джин Хэкмен, было множество мышей с хантавирусом

В хозяйственных постройках вокруг дома, где жил умерший недавно американский актер Джин Хэкмен с семьей, было множество мышей. Об этом сообщил сайт TMZ .

Эксперты нашли мертвых грызунов и их помет и в гаражах, и в складах, и в машинах на территории. Они предполагают, что мыши могли быть переносчиками хантавируса.

Хэкмена и его жену нашли мертвыми в их собственном доме в Санта-Фе, штат Нью-Мексико, 28 февраля. Кроме того, умерла их собака. Экспертиза показала, что супруга актера Бетси Аракава умерла раньше него, а причиной смерти стал хантавирус. Сам оскароносный артист ушел из жизни примерно через неделю из-за проблем с сердцем и болезни Альцгеймера.

При этом незадолго до смерти Аракава записывалась к врачу, и ее симптомы не были похожи на вирусные.