Жена таинственно умершего Хэкмена незадолго до смерти звонила в больницу

ABC News: незадолго до смерти актер Хэкмен вместе с женой записался к врачу

Следствие установило новые детали по делу о загадочной гибели голливудского актера Джина Хэкмена и его жены, пианистки Бетси Аракавы. Об этом сообщило издание ABC News .

По его информации, из-за новых деталей хронология предполагаемых событий несколько изменилась. По версии следствия, Аракава позвонила в больницу утром — позже того часа, который медэксперты назвали временем ее смерти.

Выяснилось, что за две недели до гибели супруга Хэкмена записала мужа на эхокардиографию, а сама планировала прийти к врачу-терапевту 12 февраля. Незадолго до приема она отменила визит, и ее запись перенесли на более позднее время.

Врач Аракавы рассказал следователям, что ее жалобы имели мало общего с симптомами хантавируса, от которого она в итоге умерла.

Ранее газета New York Post сообщила, что Хэкмен неделю прожил с трупом жены, прежде чем умер сам. Артист страдал от осложнений из-за проблем с сердцем и болезни Альцгеймера.