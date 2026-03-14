Причиной смерти актрисы Арининой назвали ослабевшее от возраста сердце

Заслуженная артистка РСФСР Людмила Аринина скончалась из-за сердца, ослабевшее из-за возраста. Об этом в комментарии РИА «Новости» сообщила знакомая 99-летней актрисы.

Собеседница агентства подчеркнула, что Аринина в последние годы предпочитала общаться по телефону.

«Ей было 99 лет. Сердечко уже было слабым на сотом году жизни», — заявила знакомая Арининой.

Об уходе из жизни актрисы театра и кино Людмилы Арининой в субботу, 14 марта, сообщила пресс-служба театра «Мастерская Петра Фоменко», где она работала в последние годы.

Выпускница ГИТИС работала в театрах Челябинска, Ленинграда и Москвы. В кино Аринина дебютировала после 40 лет и выбрала амплуа одинокой женщины с трудной судьбой.

Зрители могут помнить ее по фильмам к «На всю оставшуюся жизнь», «Почти смешная история», «Отцы и деды», «Гостья из будущего», «Запомните меня такой».

Директор театра «Мастерская Петра Фоменко» Андрей Воробьев заявил, что прощания с ушедшей актрисой не будет, а похороны пройдут в закрытом режиме. Он подчеркнул, что такую волю Аринина выразила в своем завещании.