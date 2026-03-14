Похороны Людмилы Арининой пройдут без публичного прощания

Заслуженная артистка РСФСР Людмила Аринина завещала похоронить ее в закрытом формате. Об этом РИА «Новости» рассказал директор «Мастерской Петра Фоменко» Андрей Воробьев.

«Церемонии прощания не будет. Не будет ни коллег, ни гостей. Похороны пройдут в закрытом формате. Такое решение было ее последней волей», — сказал собеседник агентства.

Аринина умерла 14 марта в возрасте 99 лет. Последние годы актриса провела затворницей.

Кинокарьера Арининой отличалась от биографий коллег по цеху, которые начинали работать на съемочной площадке еще в студенческие годы и к выпуску получали хотя бы эпизодические роли. Она же появилась на экранах только на четвертом десятке лет.

Дебютная работа Арининой — роль в фильме «Четыре страницы одной молодой жизни» 1967 года. Ее амплуа стали несчастные и одинокие героини.

В 2000-х годах она отказывалась сниматься в сериалах, критикуя их за низкое качество материала и непрофессионализм молодых режиссеров. Исключение сделала только для ленты «МУР. Третий фронт».