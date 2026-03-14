На 100 году жизни скончалась заслуженная артистка РСФСР Людмила Аринина

Заслуженная артистка РСФСР, актриса театра и кино Людмила Аринина умерла на сотом году жизни. Об этом сообщил телеграм-канал театра «Мастерская Петра Фоменко».

«Она ушла тихо, как и жила последние годы — затворницей, вдали от камер и шумных премьер. Но за этой тишиной стояла огромная жизнь, вместившая и голодное детство, и войну, и позднюю славу, и работу с великими мастерами», — указали в мастерской.

Людмила Аринина родилась 8 ноября 1926 года в селе Синодское под Саратовом. Ее родители — художник и учительница — были творческими людьми. В поисках спасения от голода семья переехала в Ташкент.

Там, во время войны, 15-летняя Людмила трудилась официанткой и санитаркой в госпитале. Актриса Дора Вольперт, заметив ее талант, предложила помощь. В 1944 году Людмила уехала в Москву, чтобы поступить в ГИТИС, и с первой попытки стала студенткой.

В кино она дебютировала в 41 год и сыграла более 100 ролей. Ее амплуа — одинокая женщина с трудной судьбой. Это отчасти перекликалось с ее собственной жизнью, но Аринина всегда считала себя счастливым человеком. В 1976 году ей присвоили звание заслуженной артистки РСФСР.